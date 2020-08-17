Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdelemesi sporcuları sevindirdi.

Söz konusu düzenlemeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Milli sporcu İlayda Şen (13) AA muhabirine, Bakan Kasapoğlu'nun verdiği müjdenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şen, geçen yıl Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini ifade ederek, "Her zaman ülkemize güzel dereceler getirmek için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Yeni açıklanan karar güzel bir karar bu. Olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sporcular o kadar çok mücadele ediyor ve bunun bir karşılığı olmalıydı. Bu bütün sporcuları da teşvik edecektir." dedi.

Milli yelkenci Ege Ayyıldız Bayraktar da spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcuların ücretsiz okuma imkanına sahip olacak olmasının çok sevindirici olduğunu dile getirdi.