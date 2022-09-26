Tüm bireylerin sporda engelleri aşaması için düzenlenen 'Spor Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde yürütülen Satranç Engel Tanımaz programının lansmanı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara Site Yurdu içerisinde bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi. Lansmana, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve genç işitme engelli satranç sporcuları katıldı.

Spor branşları arasında lisanlı sporcu sayısını 1 milyonun üzerine çıkaran ilk spor branşı satranç, 1 milyon 90 bin lisanslı sporcuya sahip. İşitme engelli satranç sporcuları için düzenlenen İşitme Engelliler Satranç Eğitim Programı çerçevesinde yayımlanan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü dünyada da bir ilki temsil ediyor.

Satrancın bir spor branşı olmasının yanı sıra sporculara analitik düşünme kabiliyeti, özgüven ve sabır gibi yetenekleri kazandırdığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bugün günlerden satranç. Satranç da bizim önceliğimiz. Satranca hep ayrı bir değer verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ayrıca biz satrancı sadece bir spor olarak da görmüyoruz. Analitik düşünme yeteneği, özgüven, cesaret, sabır kazandıran bir eğitim metodu olarak algılıyoruz. Gençlik Merkezleri’ndeki satranç öncelikli çalışmalar ve az önce bahsettiğim yurtlarımızda bahsettiğim kapasitemiz 850 bin oldu. Buradaki gençlerin sporla iç içe olması bizim için önemli ama bu yıl satrançla ilgili farkındalığı en güçlü farkındalığı burada yaşatacağız” cümlelerine yer verdi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca satranca verilen önemin gereği olarak satranç malzeme dağıtımı yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il ziyaretlerinde gençlere özellikle taktim ettiği hediyelerden en önde geleninin satranç malzemesi olduğunun altını çizdi.

İHA