Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde kadınlar 76 kiloda finale yükselerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan Milli Güreşçi Yasemin Adar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri’nde kadınlar 76 kiloda finale yükselerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Yasemin Adar’ı kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Adar’a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”