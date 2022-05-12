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Bakan Kasapoğlu’ndan VakıfBank’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

12 Mayıs 2022, Perşembe 20:55 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu’ndan VakıfBank’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe ’yi yenerek şampiyon olan Vakıfbank’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Vakıfbank Spor Saray’ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum.”

İHA

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