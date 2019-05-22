Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu’nda bulunan buz pateni pistinde çekimleri devam eden “Tek Yürek” dizisinin setini ziyaret etti. Oyuncular ve dizi ekibiyle set alanını gezen Bakan Kasapoğlu, set çalışanlarıyla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, TRT’de yayınlanan “Tek Yürek” dizisinin setini ziyaretinde yaptığı açıklamada, dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu söyledi. Sporun birleştirici gücünün dizide görüldüğüne işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Spor gerçekten her sorunu çözen güzel bir araç. Bu dizide her bir arkadaşımızın hikayesi tüm gençlerimize model olacak nitelikte” dedi.

“Sporun ruhunu gözler önüne seren bir dizi”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ‘Tek Yürek’ dizisinin sporun ruhunu güzel bir şekilde gözler önüne serdiğini belirterek, “Mahalle kültürü, arkadaşlık, dostluk her biri bu dizide var. Bunlar bizim devam ettirmemiz gereken özellikler. Bu dizinin hem toplumsal noktadaki ortaya koyduğu mahalle kültürüne, komşuluğa, arkadaşlık duygusuna dayalı temalar; hem de spor ruhunu gözler önüne sermesi açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Zeytinburnu’ndaki buz pateni pistinin de böyle bir role araç olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten gençlere dokunmanın çok güzel bir örneğini gösteriyorsunuz. Bu tür başarılı yapımların hem sportif anlamdaki ruhun gelişimini hem de sektördeki boşluğu potansiyeli ortaya çıkarması açısından da çok önemli. Sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Buz pistleriyle ilgili yeni çalışmalarımız var”

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başlatmış oldukları tesisleşme hamlesiyle beraber yeni buz pateni tesisleri hakkında da bilgiler verirken, sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’da Ataköy’de yapılan bir paten pisti vardı. Ondan sonra, sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla beraber İstanbul, spor açısından çok farklı bir boyuta geldi. Biz de bakanlık olarak, pek çok branşta olduğu gibi buz pateni pistleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine bir tanesini Zeytinburnu’nda inşa ediyoruz. Çok güzel bir tesis. Ankara’da açtığımız tesisimiz var, mükemmel bir tesis.”

“Oğlum bu dizi sayesinde buz patenine başladı”

Bakan Kasapoğlu, oğlunun da ‘Tek Yürek’ dizisinin sıkı bir takipçisi olduğunu hatırlatarak, “Oğlum bu dizi sayesinde buz pateni yapmak için benden özellikle ısrarcı bir şekilde tesislere gitmek istedi. Böyle diziler, bu tür yapımlar çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu’ndan TRT’ye teşekkür

Bakan Kasapoğlu, TRT’de ekrana gelen yapımların çok kaliteli olduğunu da belirterek, TRT Yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.