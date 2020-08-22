Bakan Kasapoğlu’ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu’ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

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