Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 aralık ayının sonunda, milli takım kampı sırasında sol omzundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Taha Akgül’ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Milli güreşçinin sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir” ifadelerini kullandı. Sakatlığı ve sağlık durumu hakkında Bakan Kasapoğlu’na bilgi veren Taha Akgül, Tokyo 2020’ye hazırlanmak için 3 aylık süresinin olacağını bildirdi.