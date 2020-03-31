Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, virüs salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakaları için henüz bir karar alınmadığını söyledi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “UEFA Başkanı’nın (Ceferin) geçen gün bazı açıklamaları vardı. Bunları dikkate almak lazım. Gereken neyse onun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. En önemli karar Bilim Kurulu’nun. Bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları önümüzü görmemizi sağlayacak. Bunlara göre en sağlıklı kararlar alınacaktır” ifadelerini kullandı.

‘En önemli konu sağlık’

Bakan Kasapoğlu, özellikle Süper Lig’in geleceğiyle ilgili konuşulan Play-Off konusuna değinerek, “Açıkçası şu an Play-Off tartışılan bir konu değil. Şu günlerde en önemli konu sağlık. İnşallah bu günleri aşacağız. Elbette spor rekabetle, taraftarla, centilmen anlayışla güzel” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde son dönemde sporda ciddi bir yükseliş olduğunun altını çizerek şunları söyledi:‘Bayrağımız dalgalanacak’ “Olimpiyatlara yönelik ciddi hazırlıklarımız var. Sporcularımızın iddiasını sürdürmeleri için en ciddi desteğimizi vereceğiz. Mükemmel tesislerle, sporcularımıza verilen destekle iyi yerlere geldik. İrtifa kaybetmeye hiç tahammülümüz yok. Bu konuda kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor. Olimpiyatlarda ve diğer uluslararası organizasyonlarda sporcularımız şanlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya devam edecekler.”