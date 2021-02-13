Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözü gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi’nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi’nin sakinleri, pandemi nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı’nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı. Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı’nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

1,5 ayda tamamlandı

Sarıballılar’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi’ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi. Bakan Kasapoğlu’nun "Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için harekete geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Aynı durum, Siirt'te yaşanmış, araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oynayan çocuklar, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla bundan 2 ay önce yeni voleybol sahalarına kavuşmuştu.