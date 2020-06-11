Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali sözleri
2019-2020 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçının ev sahipliğini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı yapacak. UEFA henüz Avrupa Kupalarının akibeti hakkında son kararını vermezken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, final ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Bakan Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Şampiyonlar Ligi final maçı hakkında, "Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.