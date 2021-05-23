Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Varşova takımını yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'dan Legia Varşova'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren temsilcimiz Şahinbey Ampute Takımı’nı kutlarım. Başarıda emeği geçen oyunculara, teknik kadroya ve böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep’e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

(DHA)