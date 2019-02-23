Bakan Kasapoğlu’ndan Nisanur Erbil’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da yapılan Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Yıldız Kadın Kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Nisanur Erbil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya’nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Yıldız Kadın Kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil’i kutluyorum. Bizleri gururlandıran Nisanur Erbil’in gelecek organizasyonlarda da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum.”

İHA