Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya ve Türk sporunun unutulmazları arasında yer alan, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nu vefatının 4. yılında andı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabında Naim Süleymanoğlu’nun 3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğuyla kırdığı 46 dünya rekorunu hatırlatarak, "Efsanemiz Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı. Öte yandan birçok spor federasyonu ve kulüp de Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 4. yılı nedeniyle sosyal medyalarından anma mesajı yayımladı.