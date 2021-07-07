Milli yüzücü Merve Tuncel, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Aynı yarışta diğer milli sporcu Beril Böcekler de 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Merve Tuncel ve Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Merve Tuncel'in başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 800 metre finalinde Merve'nin ardından ikinci olarak gümüş madalya kazanan Beril Böcekler'i de tebrik ediyorum. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

DHA