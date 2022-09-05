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Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücüler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüler için tebrik mesajı yayımladı.

05 Eylül 2022, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücüler için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandığı 3 altın madalya ile şampiyonada en iyi kadın sporcu ödülünün sahibi olan Merve Tuncel’i tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli yüzücülerimize başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

DHA

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