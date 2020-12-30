Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vakıf üniversitelerinden sonra orta öğretimdeki Milli sporcuların da burslu olarak eğitimlerine devam edebileceğini açıkladı. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden ve ÖZDER’e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcuların, eğitim ve öğretim hayatlarından mahrum kalmalarını önlemek amacıyla yüzde 100 burs ile okumalarına imkan sağlayacak bir protokol imzalandığını açıkladı. Protokolü Bakan Kasapoğlu ile ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça imzaladı. İmzası öncesi açıklamalarda bulunan Kasapoğlu şunları söyledi:

'Aydınlık yarınlara...'

"İnanıyorum ki bu süreci yine elbirliği ile çok çok daha yukarılara taşıyacağız.Tabii sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor. Bu çerçevede tabii ki okul, ders noktasında, gerektiği ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşme ile birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle, bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız."

'İnancımız tam'

"Sporcularımızın çok erken yaşlardan, hedefe ulaşacakları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, mühendis, avukat, işletmeci, ekonomist olması yönünde de bu atmış olduğumuz adımlar inşallah yarınların daha güçlü sporcularla, hem akademik anlamda başarısı, hem uluslararası, ulusal anlamda başarısıyla donanımlı sporcularıyla, daha aydınlık olacağına inancımız tam.”



