Bakan Kasapoğlu’ndan milli maç yorumu

KONYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakaladığını belirterek, "Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör Şenol Güneş hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde, bu akşam Konya’da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın maçını izlemek üzere Konya’ya geldi. Konya’da yapımı devam eden spor tesislerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Fransa arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım’a son dünya şampiyonu Fransa karşısında başarı dilerken, "Milli Takımımızı Fransa karşısında hep birlikte destekleyeceğiz. Yüreklerimiz birlikte atacak. Son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör Şenol hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam. Bugün de hep birlikte büyük bir coşkuyla Milli Takımımızın yanında yer alacağız. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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