Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda şu ana kadar 5’i altın, 2’si gümüş, 1’i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”