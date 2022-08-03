Bakan Kasapoğlu’ndan milli atlet Pınar Akyol için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kolombiya’da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada 16.84’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olan Pınar Akyol’u yürekten kutluyorum. Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”