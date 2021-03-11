Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor basını ile bir araya geldi, Türk sporunda yaşanan gelişmeleri anlattı, projeleri hakkında bilgi verdi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ile temsilcileri katıldı. Çeşitli branşlardaki faaliyetleri hakkında bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, sporcu yetiştirilmesi, kulüplerin finansal durumu, tesisleşme, stat zeminleri ve hakemler gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

'Hesap verebilir bir mantıkla'

Sözlerine Miraç Kandili'ni tebrik ederek başlayan Kasapoğlu, bugüne kadarki çalışmaları ve bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısını yaptıklarını söyledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu doğrultuda katmış olduğu pek çok pratiklik, koordinasyon, güçlü bir iletişim söz konusu. Geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenledik. Bunun akabinde görüşlerimizi, düşüncelerimizi hem arkadaşlarımızla hem federasyonlarla hem de kulüplerle paylaştık. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek. İnşallah yarınların daha güçlü Türkiye’sinde sporu da parlayan bir yıldız yapacağız" ifadesini kullandı.

‘İmkanı halkımızın ayağına götürüyoruz’

Sporu her branşıyla önemsediklerini kaydeden Kasapoğlu, "Özellikle 2019’da, 2020’nin son sürecinde cimnastikteki başarıları gördük. Cimnastik bizim temel aldığımız, yüzme ve atletizmle beraber öncelikli branşlarımızdan biri. İstanbul’da mükemmel bir cimnastik eğitim merkezimizi tamamladık. Cimnastikte ilgili çalışmaları Ankara ve diğer illerde de güçlendireceğiz. Bu yıl yeni ilavelerle havuz sayımız 300 olacak. Geçtiğimiz 2 ay içinde Adana, Giresun, Hatay ve Ordu statlarını tamamladık. Statlarıyla salonlarıyla pek çok mükemmel tesisler. Cumhurbaşkanımız'ın ilgisi, desteği ve verdiği ilhamla, sporcularımıza verdiğimiz destekle yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde konuştu





"Sporcu bursu, ikilemi kaldırdı"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla sporcu bursunu tanıttıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Yıllardır ihtiyaç duyulan bir konuydu. Sporcunun yıllarca verdiği bir emek var, ailesinin verdiği bir çaba var. Ama üniversite kapısına geldiğinde durum değişiyor. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız çalışmayla bunu sona erdirdik. Önümüzdeki hafta yine yapacağız. Yine liselerde, ortaokullarda burslarla bu desteği güçlendirerek devam ettireceğiz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl önce Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 'Sporcu Bursu' tanıtımında Erdoğan'ın karşısına modern pentatlon dünya üçüncüsü olarak çıktı.





‘Kadın sporcularımız çok başarılı’

Bakan Kasapoğlu, kadınların öncelikli olduklarının altını çizerek, "Gerek eş olarak gerek anne olarak kadınların bu anlamdaki öncü misyonunu sporda da yukarıya çekmemiz lazım. Kadın sporcularımız çok başarılı. Cimnastikte, voleybolda, basketbolda, futbolda, güreşte, yüzmede her alanda kadın sporcularımız var. Tesislerimizde kadınlarımız öncelikli hizmet alma hakkına sahipler" diye konuştu.





'1.5 milyon tarama yaptık'

Bakanlık olarak yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerine önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, "1,5 milyona yakın çocuğumuzu farklı testlerle taradık ve bu noktada 100 bin ve sonrasında gelen 30 bin civarında yakından takip ettiğimiz gencimiz var. Müsabakalara hazırlanan sporcularımızı hazırlama konusunda pandemi fırsata dönüştü ve desteğimizi daha güçlü hale getirdik. Hiçbir şekilde antrenmanlarından geri kalmadılar. Yeni çalışmalarımız da başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Ağrı’ya gittik, Mardin’deydik, Hakkari’deydik" değerlendirmesinde bulundu.

14 Şubat 2021'de oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında oyuncular penaltı noktasındaki çamuru elleriyle temizledi.





'Bakımsız zemine yaptırım’

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çalışma yaptığını ve statların bakımsızlığına izin vermeyeceklerini söyledi. Kasapoğlu, "Bakanlığımız dünyanın en modern statlarını inşa ediyor. En güzel şekliyle ya kulübe devrediyor ya da ilgili yerel yönetime devrediyor. Statlar teslim edildikten sonra ilgili yönetimlerin vicdanına bırakılıyor. Gelinen noktada federasyonumuzla da konuştuk. Bununla ilgili yaptırım, öncelikle sıkı denetim. Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak gerekirse federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak. Biz de önümüzdeki süreçte bununla ilgili denetimleri güçlü şekilde devam ettireceğiz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.

'Kişileri değil sistemi konuşalım’

Futboldaki hakem eleştirileri hakkında konuşan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz. Bu konuda bir sıkıntı var. Altyapıyı konuşmamız lazım, kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var. Federasyon başarılı şekilde tedbirleri uygulayarak süreci gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimizi de federasyon 17 Nisan’da başlatacak. Tüm amatör camiamıza başarı diliyorum, sağlık diliyorum. Sporcularımızın sağlığı, gençlerimizin sağlığı, milletimizin sağlığı ve ülke olarak bu doğrultuda tüm birimlerimizi harekete geçirerek inşallah bu liglerin hem başlatılması, akabinde de rekabetçi, dostça, kardeşçe olduğu müsabakaları da temenni ediyorum, başarı diliyorum" ifadesini kullandı.