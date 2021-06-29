Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden (IPC) aldıkları davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşından Hakan Akkaya’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım sürecinde milli sporcularımızdan art arda güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yüzme branşında Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, Tokyo 2020 vizesi alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Milli sporcularımıza 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."