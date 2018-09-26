Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2018 Dünya Judo Şampiyonası'nda milli judocu Kayra Sayit ve Vedat Albayrak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, Dünya Judo Şampiyonası tarihinde büyüklerde 17 yıl aradan sonra Türkiye’ye madalya sevinci yaşatırken, kadınlar 78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit ise kazandığı bronz madalya ile 15 yıl aranın ardından büyük bir başarıya imza attı.

Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Dünya Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2018 Dünya Judo Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız Vedat Albayrak ve Kayra Sayit’i gönülden kutluyorum. Sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda yıllar sonra kazandığı madalyalar, Tokyo 2020 sürecinde judo branşımız için önemli bir motive kaynağı oluyor. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum.”