Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve yönetimin karşıladığı Bakan Kasapoğlu'na Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da eşlik etti. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten de ziyarette hazır bulundu. Kasapoğlu, ziyarette yeni stat, salon ve tesis projelerinin görsellerini tesisin toplantı odasında sergileyen Karşıyaka'ya stat konusunda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da ağırladığı Karşıyaka yönetimini Başkent'e de davet eden Bakan Kasapoğlu, kulübün anı defterini, "Türkiye'nin en güzide kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü'nü ve değerli yöneticilerini ziyaret etmekten çok memnuniyet duydum. Bu köklü kulübümüzün gelecekte daha güçlü bir şekilde spor camiamıza katkılar sunmasını temenni ediyorum. Başarı dileklerimle" cümleleriyle imzaladı.

Başkan Büyükkarcı, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kulübün yıllardır yolunu gözlediği yeni stat konusunda yapı kayıt belgesi alınıp İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'yle maç günleri otapark alanı konusunda anlaşmaya varılırken son olarak otopark projeye ekletiliyor. Stat için önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ruhsat alınması bekleniyor.

ÜNLÜ'DEN SONRA İLK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'den sonra Karşıyaka'nın kulüp binası ve Çiğli Tesisleri'ni ziyaret eden ilk spor bakanı oldu.

Kasapoğlu'nun Karşıyaka'yı ziyaret ettiği gün sabah saatlerinde Ünlü'nün hayatını kaybettiği haberinin gelmesi acı bir tesadüf oldu. Daha önce yine eski spor bakanlarından Akif Çağatay Kılıç da Karşıyaka Stadı arazisini ziyaret etmişti. Bakan Kasapoğlu, dün akşam da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol isimlerinden Spor Hekimi Bülent Zeren'in kurduğu Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek Zeren'in oğlu Can Zeren'e başsağlığı dileklerini iletti.