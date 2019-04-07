Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rotterdam maratonunda 2:05.27’lik derecesiyle ikinci olan ve kendine ait olan Türkiye rekorunu da geliştirerek Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına kota alan atletizm branşındaki ilk sporcumuz Kaan Kigen Özbilen’i kutladı.

Geçen yıl maratonda, bu yıl da yarı maratonda Türkiye rekoru kıran Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu’nda ikinci olurken, bir Türkiye rekoru daha kırdı ve Tokyo olimpiyatları için kota aldı. Bakan Kasapoğlu, atletizm branşında 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına kota alan ki ilk sporcumuz olan Kaan Kigen Özbilen’i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Rotterdam Maratonu’nda 2:05.27 derecesiyle ikinci olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan atletizmdeki ilk sporcumuz olan Kaan Kigen Özbilen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rotterdam Maratonu’nda 2:05.27’lık derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek Tokyo 2020 Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran Milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen’i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında kendisine başarılar diliyorum.”

Ömer Öğretir'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 100 m kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i kutladı.

Milli Sporcumuz Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 100 m kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatlarına kota aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuyu yayınladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı söyle:

“Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 100 m kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarına kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i tebrik ediyorum. Milli yüzücümüz aynı zamanda bu derecesiyle 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak gelecek adına umut verici bir performans sergiledi. Tüm sporcularımıza olimpiyat yolunda inancım tam. Berkay'ın başarısında emeği geçenleri kutluyor, olimpiyat yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum.”



