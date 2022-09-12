Bakan Kasapoğlu’ndan, İskender Zülfikari için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Türkiye Karting Şampiyonasında 10 ayak 30 yarış 30 birincilikle bir rekora imza atan mini kategori şampiyonu İskender Zülfikari için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, yayınlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2021 Türkiye Karting Şampiyonasında 10 ayak 30 yarış 30 birincilikle kırılması zor bir rekora imza atarak mini kategori şampiyonu olan İskender Zülfikari’yi canı gönülden tebrik ediyorum. 9 ülkeden 35 sporcunun yer aldığı X30 Mini kategorisinde 8 yarış sonunda şampiyonluğa ulaşarak ilk Uluslararası şampiyonluğunu kazanmış olan sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.’’

İHA