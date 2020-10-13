Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için hazırlıklarını Ankara Elmadağ’da kamp yaparak sürdüren Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, güreşçilere yeni bir merkezin müjdesini verdi.

“Tokyo'da da yüzümüzü güldürecekler”

Bin 705 madalyayla Türkiye’nin sporda en çok başarı kazandığı branşın güreş olduğunu belirten ve milli takımın Rio’da 8 madalya kazandığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki Tokyo'da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler” diye konuştu.

Olimpiyatların salgın nedeniyle ertelenmesinin sporcuları motive ettiğine inandığını sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların bu süreci fırsata dönüştürdüğünün altını çizdi.

“Bir kamp merkezini en kısa zamanda Ankara’mıza kazandıracağız”

41 ilde 44 merkezin 34'ünde güreş haftasında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, bu merkezlerin 13 tanesinde de özellikle güreşçilerin yoğun olarak odaklandığını belirten Kasapoğlu, “Bu merkezlerimizde 778 sporcumuz sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı, geleceğimizi temsil etme adına gayret ediyorlar, alın teri döküyorlar” açıklamasında bulundu.

2002 yılından itibaren ortaya konan gayretin gerek tesisleşme, gerekse sporculara yönelik yatırımların devrim niteliğinde olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güreşin en gurur duydukları branşların başında geldiğini ifade etti. Kasapoğlu, “Güreşe bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddi şekilde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara’yı sporun da başkenti yapma adına yaptıkları çalışmaları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, müjdeyi ise şu sözlerle verdi:

“İnşallah en kısa sürede güreşimizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda temsil edecek güreşçilerimizi, sporcularımızı modern bir şekilde yarınlara hazırlayacak tam donanımlı bir kamp merkezini, bir eğitim merkezini inşallah en kısa zamanda Ankara’mıza kazandıracağız. Modern bir tesis, inşallah güreşimize, sporumuza en güçlü şekilde hizmet edecektir.”

Yakın zamanda Altındağ’da 9 tesisin temelinin atıldığını hatırlatarak Altındağ Belediyesi'ne teşekkür eden Kasapoğlu, “Yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, tıpkı Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını hem sözlerimizle ifade ediyoruz hem de eylemlerimizle, icraatlarımızla ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hiçbir zaman yılmayacağız"

“Pehlivanlığın töresinde zaferi kendinden bilmemek var, tevazu var, nefsini mağlup etmek var” ifadelerini kullanan Kasapoğlu, güreşçilerin bu geleneği çok güçlü bir şekilde yarınlara aktarmasına şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kasapoğlu, “Ülkemizi Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın farklı noktalarında gururla temsil etmiş Koca Yusuf'un torunlarına bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel bir şekilde yakışır diye düşünüyorum. Zorluklar elbette olacaktır. Bazen moral bozuklukları olacaktır. Ama hiçbir zaman yılmayacağız. Birliğimizden, dostluğumuzdan, kardeşliğimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz. Bildiğimiz yolda önümüze ne engel çıkarsa çıksın bir olarak, beraber olarak, daha güçlü daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda güreşçilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Olimpiyatlarda inşallah ülkemizi, bu şanlı bayrağı, ay yıldızı güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz ve hakikaten her daim sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle inşallah bu tür birlikteliklerimiz bu tür beraberliklerimiz devam edecek. İnşallah en kısa dönemde Keçiören'de temelini atacağımız tesiste de birlikte olacağız.”

Akgül: “Ankara'da böyle bir tesise, özellikle güreş adına böyle bir tesise ihtiyacımız vardı”

Bakan Kasapoğlu’nun Ankara’da yapılacak yeni tesis ile ilgili verdiği müjdenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen A Milli Takım Kaptanı Taha Akgül, “İnanın Türk güreş tarihine geçecek bir müjde. Gerçekten çok büyük bir olay. Arkadaşlarımın heyecanını burada size belirtmek istiyorum. İnşallah başaracağınız bu projeyle beraber Türk güreşi sizi uzun yıllar hatırlayacaktır. Size minnettar kalacağız. İnşallah bir an önce temeli atılır. İnşallah biz de o temel atma töreninde orada oluruz. Tabii Taha Akgül Spor Salonu’nun yanında olması da bizler için güreş adına ayrı bir gurur olacak. Lokasyon olarak da çok güzel bir konumda. Ankara'da böyle bir tesise, özellikle güreş adına böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Bu Elmadağ'daki tesis bile bizim için harikulade bir tesisken orasının tekrardan yeniden yapılması bizim için çok önemli. İnşallah çok daha büyük başarılar elde edeceğiz orada” açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı sporcuları ile birlikte pasta kestikten sonra ay-yıldızlılarla tek tek sohbet etti.

İHA