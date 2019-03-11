Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 18 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Sırbistan’ın Novi Sat kendinden düzenlenen şampiyonada 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımızın gösterdiği başarılı performans, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada 18 madalya kazanan milli güreşçilerimizin gelecek turnuvalarda da bu önemli dereceleri sık sık tekrarlayarak madalya kürsüsünde yer alacağına gönülden inanıyorum. Söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

AA