Ankara’da düzenlenen 2022 Voleybol Milletler Ligi grup etabı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan www.gonulluyuzbiz.gov.tr üzerinden yayınlanan gönüllü ilanına 433 genç başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen 50 gönüllü organizasyonda takımlar ve yabancı delegasyona rehberlik, protokol, akreditasyon ve basın hizmetleri ile doping kontrol alanlarında görev yaparak karşılaşmaların kusursuz geçmesi için çaba harcadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, “Gönüllü çalışmalarına önem veriyoruz. Gençlerimizin kendini her alanda geliştirebilecekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev almaları için onlara yol gösteriyoruz. Bakanlığımız tarafından kurulan ‘GönüllüyüzBiz’ Platformu, gençlerimize deneyim kazanacakları imkanlar sunuyor. Son olarak Voleybol Milletler Ligi’nde Ankara Spor Salonu’nda canla başla çalışan ve organizasyonun güzel geçmesi için emek harcayan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gönüllüyüzbiz Platformu'na başvurup görev alan başarılı gönüllülerden bazıları organizasyonlardan sonra yurt dışında staj yapma imkanlarına kavuşurken, tüm gönüllüler sistemden alacakları gönüllü karnelerini CV’lerine ekleyerek iş başvurularında referans olarak kullanabiliyor.