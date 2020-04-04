Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençlere çağrıda bulundu. Kasapoğlu ayrıca yurt dışından gelen ve 14 günlük karantina süreçlerini yurtlarda geçiren vatandaşlarımızın sayısını da açıkladı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin evde olmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Değerli gençler, evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Kapınızda kitaplar, ekranda online etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.

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