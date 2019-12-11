Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray taraftarına yapılanlara kınama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi vatandaşlarımıza yapılan saldırıyı kınadı.

11 Aralık 2019, Çarşamba 23:19
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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray taraftarına yapılanlara kınama

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris deplasmanında PSG'nin konuğu oldu. 

Zorlu maç öncesi Paris sokaklarında Galatasaray taraftarlarına yönelik bir saldırı gerçekleşirken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşananlara ilişkin bir kınama yayınladı. 

Kasaoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum.Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız" ifadelerini kullandı. 

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