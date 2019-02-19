Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

19 Şubat 2019, Salı 10:55
- A +
Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"56'ncı ve 57'inci Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.