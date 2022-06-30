Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe’ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaşan Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep, önemli bir rekabete imza atarak basketbolseverlere unutulmaz bir seri yaşattı. Seri sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Her iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum.”