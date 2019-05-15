Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Çukurova Basketbol’u yenerek şampiyon olan Fenerbahçe’yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Çukurova Basketbol’u 3-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi kutluyorum. Tarihinde 14. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başta oyuncular olmak üzere, teknik ve idari heyetini tebrik ediyor, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Avrupa Kupalarında başarılar diliyorum.”