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Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.

20 Haziran 2021, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü kutluyorum. Ligde yer alan tüm takımlarımızı da gösterdikleri centilmence mücadeleden dolayı ayrıca tebrik ediyorum."

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