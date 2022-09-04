Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Hafif Kilo Tek Çifte’de şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan Elis Özbay’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Belçika’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Hafif Kilo Tek Çifte’de şampiyon olarak altın madalya kazanan Elis Özbay’ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Elis Özbay’a başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan altın madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”