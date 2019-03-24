Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet, heyecan dolu bir maça imza attılar. Finalde gösterdikleri üstün performansla kupayı müzelerine götürmeyi başaran Eczaıbaşı VitrA'yı gönülden kutluyorum. Bu kıymetli başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."