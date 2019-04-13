Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu'nun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu;

"Milli Takım formasını iki branşta da giyen, döneminde dünyanın en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul gören, elit sporcu tanımının adeta sözlük karşılığı olan Can Bartu’ya veda ettik.

Onun sporcu kişiliğini ülkemizin genç sporcularına örnek göstereceğiz" ifadelerini kullandı.