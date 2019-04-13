Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için veda mesajı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu'nun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu veda mesajı yayınladı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 15:53
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Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için veda mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu'nun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu;

"Milli Takım formasını iki branşta da giyen, döneminde dünyanın en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul gören, elit sporcu tanımının adeta sözlük karşılığı olan Can Bartu’ya veda ettik. 

Onun sporcu kişiliğini ülkemizin genç sporcularına örnek göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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