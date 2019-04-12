Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için taziye mesajı yayımladı.

12 Nisan 2019, Cuma 10:07
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Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu,​ taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporuna büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum.”


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