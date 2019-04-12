Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu,​ taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporuna büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum.”



