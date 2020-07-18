Bakan Kasapoğlu’ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig ’e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de normal sezonunun 34. ve son haftasının tamamlanmasıyla Hatayspor’un ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."