Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş 'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan Siyah Beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum."

İSTANBUL,(DHA)



