Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 mağlup eden Beşiktaş Mogaz’ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 mağlup eden Beşiktaş Mogaz’ı kutluyorum. Son 6'sı üst üste olmak üzere şimdiye kadar 14 kez kupanın sahibi olan Beşiktaş Mogaz hentbol takımının başta oyuncular olmak üzere, teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum.”