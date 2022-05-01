Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu’nun bayram mesajında şu ifadelere yer aldı:

“Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken, sevgi ve muhabbetle geçireceğimiz Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini de yaşamaktayız.

Gönül birlikteliğimizi, bu sene iftar ve sahur sofralarında, teravih ve mukabelelerde doya doya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda 7’den 70’e gönüllere ve sofralara konuk olduk.

Ramazan-ı Şerif’i uğurlarken, bayram sevincini de kucaklıyoruz. Umutların tazelendiği, safların sıklaştığı, dargınlıkların bittiği ve en önemlisi de kalplere dokunmanın heyecanını yaşadığımız bayramlarımızı; maneviyat duygularımızla kuvvetlendirerek, gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum.”