Bakan Kasapoğlu’ndan Batman Petrolspor Güreş Takımı’na taziye telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Batman Petrolspor Güreş Takımı antrenörü İbrahim Halil Kay’ın ailesiyle görüştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay'ın ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu, antrenörün ağabeyi Akif Kay’la konuşarak acısını paylaştığını belirtti.
Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında da detaylı bilgi aldı.