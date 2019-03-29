Yücel Yılmaz ile el ele vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını, hiçbir ayrım yapmadan Balıkesirlilerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yücel başkanımla birlikte Balıkesir Atatürk Stadı'nı daha modern bir hale getireceğiz. Çimini, tribünlerini, aydınlatmasını yenileyerek tüm eksiklerini giderip yepyeni bir stat haline getirip Balıkesirlilerin hizmetine sunacağız. İnşallah Yücel Başkanım ile el ele vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını hiçbir ayrım gözetmeden Balıkesir halkının hizmetine sunacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Kasapoğlu ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her mahalleye semt spor sahası kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

Yılmaz: “Yenilenmiş stadyumda şampiyonluğa koşacağız"

Yücel Yılmaz ise desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Allah'ın izni, sizlerin de desteğiyle Atatürk Stadyumumuz yerinde yenilenecek ve Balıkesirsporumuz modern hale getirilmiş, taraftarımıza layık stadyumuyla şampiyonluğa koşacak" dedi.

İHA