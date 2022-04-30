Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, takım halinde Avrupa şampiyonu olan Satranç Milli Takımı’nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Satranç Milli Takımı için yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda genç milliler elde ettikleri 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz toplam 16 madalya ile bizlere erken bayram sevinci yaşattı. Gösterdikleri başarı ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimizi canı gönülden kutluyorum. Emeği geçen yönetim, teknik heyet ve ailelerine teşekkür ediyorum.”