Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda ülkemizi temsil eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi'nde ikinci olan Anadolu Efes'i ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Tarihimizde ilk kez iki takımla yer aldığımız dörtlü finalde oynadıkları basketbol ile bizleri gururlandıran iki takımımızın oyuncuları başta olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon da mücadele edecekleri THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."