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Bakan Kasapoğlu’ndan Ali Koç’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kutladı.

21 Haziran 2022, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu’ndan Ali Koç’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u tebrik ediyorum. Ali Koç’a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

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