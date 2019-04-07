Bakan Kasapoğlu’ndan 99’uncu Yıl mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı’nın (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milli mücadele döneminde Anadolumuzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı, doğru kaynaktan, doğru haberi mümkün olduğunca hızlı edinme tecrübesini tüm dünyaya aktaran çok değerli basın kuruluşlarımızdan biridir.”

‘Haber alma özgürlüğü adına...’

“Doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle, bölgemizdeki siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü adına büyük emekler veren en önemli haber ağımızdır. Anadolu Ajansı adında da ifade ettiği gibi bu halkın sesi, Anadolumuzun gözü kulağıdır.”

‘Tüm basın emekçilerimize...’

“Bu vesileyle, Anadolu Ajansı’nın 99. kuruluş yıl dönümünü en derin saygı ve hürmetlerimle kutluyor, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Basın ve yayın hayatında, birlikte nice uzun senelere...”