Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında dolu dolu bir program hazırladıklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu, organizasyon hakkında şunları söyledi: "Bu yıl da yine pandemi yüzünden maalesef evlerimizde olmak mecburiyetindeyiz. Her sene hayata geçirdiğimiz fener alayları, okul gösterileri, açık hava etkinliklerimiz maalesef bu yıl da olmayacak. Ancak bu durum bizleri 19 Mayıs coşkusundan asla uzaklaştıramaz. Gençlerimiz için, bütün vatandaşlarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Gençlik haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir gençlik haftası geçirmeyi amaçladık."

'Eş zamanlı olarak...'

"Sosyal medyadan takip edilebilecek on-line fotoğraf yarışması sergimiz, sahne senin programı, gençlik haftası özel yayını, İlber Ortaylı hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yapacağı ’Eşit ağırlık özel’ programlarımız olacak. Aynı zamanda yine çevrimiçi bilgi yarışması, çek paylaş etkinliği ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Öte yandan 81 vilayetimizden gelen temsilci gençlerimizle önce Gazi Meclisimize, 19 Mayıs sabahı Anıtkabir’e ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımız'la buluşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğiz."







