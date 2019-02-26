Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Çin’de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımız için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası’na katılma sürecinde göğsümüzü kabartan bir performans sergileyerek ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil etme hakkı kazandı. Milli takımımız, bu dereceyle 2002 yılından bu yana üst üste 5. Kez dünya kupasına katılarak tarihi bir başarıya imza attı. Elemeler boyunca ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bu büyük başarıyı kazanan Milli Takımızda emeği geçen bütün sporcu kardeşlerimi, teknik ekibi ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum. ‘12 Dev Adam’ın 2019 Dünya Kupası’nda 2010 yılındaki unutulmaz başarısına bir yenisini ekleyeceğine yürekten inanıyorum.”